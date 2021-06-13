Топ "Тадж Махал"

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Сегодня мы начинаем вязание топа "Тадж Махал", созданной по мотивам Taj Tunic, автор Iris Schreier.







Пряжа для вязания подойдёт ЛЮБАЯ, но чем тоньше ниточка, тем тоньше полотно и тем большее количество повторов будет.

Так что плотность в принципе значения не имеет. Кто вяжет туго, получит более плотное полотно, кто размашисто-более рыхлое. Как снять мерку я объясню в самом начале. Изделие "Растет" прямо по фигуре в процессе вязания. Короче здесь важно только понять принцип и схему.



Если вязать из однотонных, будет более классическое полотно, на мой взгляд короткосекционная пряжа здесь как раз "играет".



Я буду разбирать по фотографии и вязать вместе с вами этот топ, или тунику ( кому как захочется)) Топ вяжется от центра в стороны, уголком, но центр немного смещен. Он совпадает с линией длины изделия по переду (см. картинку). То есть верхняя часть этого угла должна будет довязаться до основания шеи. Начинаем вязать все вместе, поясняю принцип, а дальше примеряем к себе и вяжем столько повторов, сколько нам нужно на наш конкретный размер.











Судя по фотографиям, использован узор "Павлиний хвост", наложенный на принцип формирования узора "Миссони". Узор состоит из полос лицевой глади с дырочками (4 ряда) и платочной вязки (все петли во всех рядах лицевые). Чередуется узкая платочка (2 ряда) и широкая (6 рядов). Определитесь, где какая пряжа будет. Низ оформлен I-cord или дуршнур, кому как нравится. Он вывязывается в процессе, одновременно с полотном. Вязать его нужно СВОБОДНО, иначе потом стянутый край ни одна ВТО не спасет)))

Для начала нам нужно набрать на спицы 3 петли и провязать5 рядов айкорда. Видео кладу здесь. Смотрим и вяжем, результат выкладываем. Кстати, можно обойтись без обоюдоострых спиц, просто переносим три провязанные петли на левую спицу.























Против часовой стрелки из кромки шнура поднимаем 5 петель и поднимаем три начальные петли. На спице 11 петель. Начинаем . Пока используем платочку, т.е. всегда вяжем лицевыми. Принцип вязания айкорда будет постоянным, прибавки в лицевых рядах в начале, в конце и около Центральной Петли (ЦП) с обеих сторон. В изнаночных рядах прибавки в начале ряда и в конце. Прибавки по краям вяжем так: из одной петли вяжем за переднюю стенку одну петлю, за заднюю стенку одну петлю, получается две петли из одной. Около ЦП прибавки вяжем с обеих сторон, лицевыми скрещенными из протяжек. Читайте, пожалуйста, внимательно-расписываю по рядам.

1 ряд: 3 петли лицевыми, нить за работу, эти петли переносим обратно на левую спицу, не провязывая. Правая свободна. Снова провязываем те же первые три петли лицевыми. Это айкорд. дальше узор - прибавка(за переднюю стенку, за заднюю стенку), лицевая, лицевая скрещенная из протяжки, вешаем маркер для обозначения ЦП,ЦП лицевой, скрещенная из протяжки,лицевая, прибавка (одна за переднюю, одна за заднюю стенку), нить кладем перед работой, последние три петли просто переносим, не провязывая (это айкорд). Поворачиваем работу.

2 ряд: (изнаночный) 3 петли вяжем лицевыми, нить за работу, эти петли переносим обратно на левую спицу, не провязывая, правая свободна. Снова провязываем те же первые три петли лицевыми. Это айкорд. дальше: Прибавка (одна за переднюю стенку, одна за заднюю), 4 лицевых до Маркера (М), маркер переснять, 3 лицевых, прибавка (одна за переднюю, одна за заднюю стенку), нить кладем перед работой, последние три петли переносим, не провязывая (это айкорд). Поворачиваем работу.

3 ряд: 3 петли лицевыми, нить за работу, эти петли переносим обратно на левую спицу, не провязывая. Правая свободна. Снова провязываем те же первые три петли лицевыми. Это айкорд. Прибавка, 4 лицевых, лицевая скрещенная из протяжки, переносим маркер, цп, лицевая скрещенная из протяжки, 4лицевых, прибавка, рабочая нить перед работой, три последние снимаем, не провязывая. Поворачиваем работу.

4 ряд: (изнаночный) 3 петли лицевыми, нить за работу, эти петли переносим обратно на левую спицу, не провязывая. Правая свободна. Снова провязываем те же первые три петли лицевыми. Это айкорд. Прибавка, 7 лицевых до М, М переснимаем, 6 лицевых, прибавка, рабочая нить перед работой, три последние снимаем, не провязывая. Поворачиваем работу.

5 ряд: 3 петли лицевыми, нить за работу, эти петли переносим обратно на левую спицу, не провязывая. Правая свободна. Снова провязываем те же первые три петли лицевыми. Это айкорд. Прибавка, 7 лицевых, лицевая скрещенная из протяжки, переснимаем М, ЦП лицевой, лицевая скрещенная из протяжки, 7 лицевых, прибавка, рабочая нить перед работой, три последние снимаем, не провязывая. Поворачиваем работу.

6 ряд: (изнаночный) 3 петли лицевыми, нить за работу, эти петли переносим обратно на левую спицу, не провязывая. Правая свободна. Снова провязываем те же первые три петли лицевыми. Это айкорд. Прибавка, 10 лицевых до М, М переснимаем, 9 лицевых, прибавка, рабочая нить перед работой, три последние снимаем, не провязывая. Поворачиваем работу.

7 ряд: 3 петли лицевыми, нить за работу, эти петли переносим обратно на левую спицу, не провязывая. Правая свободна. Снова провязываем те же первые три петли лицевыми. Это айкорд. Прибавка, 10 лицевых, лицевая скрещенная из протяжки, переснимаем М, ЦП лицевой, лицевая скрещенная из протяжки, 10 лицевых, прибавка, рабочая нить перед работой, три последние снимаем, не провязывая. Поворачиваем работу.

8 ряд: (изнаночный) 3 петли лицевыми, нить за работу, эти петли переносим обратно на левую спицу, не провязывая. Правая свободна. Снова провязываем те же первые три петли лицевыми. Это айкорд. Прибавка, 13 лицевых до М, М переснимаем, 12 лицевых, прибавка, рабочая нить перед работой, три последние снимаем, не провязывая. Поворачиваем работу.

Итого на спицах 35 петель (вместе с айкордом и ЦП). Прикрепляем второй цвет.

На схеме синим обозначена ЦП, сиреневым-11 петель узора. Левая сторона вяжется зеркально,только без ЦП.











[imghttps://img1.liveinternet.ru/images/attach/d/2/153/40/153040511_2372RR.jpg][/img]



Прикрепили второй цвет. Вяжем полосу лицевой глади с узором. Она выполняется на 4 рядах, обратите внимание-на схеме указаны лицевые и изнаночные ряды.

9 ряд: 3 петли айкорда вяжем так же как раньше. Больше я их упоминать не буду. Прибавка, 1 лицевая, вешаем маркер, дальше на 11 петлях вяжем выпуклость по схеме, вешаем маркер, 1 лицевая, 1 лицевая скрещенная из протяжки, переснимаем М, ЦП лицевой, 1 лицевая скрещенная из протяжки, 1 лицевая, вешаем маркер, выпуклость на 11 петлях, вешаем маркер, 1 лицевая, прибавка. 3 петли айкорда снимаем как обычно(больше их упоминать не буду). На схеме пустые клетки-нет петли. Серым выделена петля, которая потом будет вязаться между выпуклостями, пока ее не считаем. Каждую выпуклость удобно с обеих сторон обозначить маркерами, потому что по мере прироста полотна все выпуклости будут находиться строго друг над другом, удобно отслеживать, да и считать свободные петли с обеих сторон.

10 ряд: (изнаночный) прибавка у края(свяжите изнаночными петлями за переднюю и за заднюю стенки), вяжем изнаночными, выпуклости по схеме, прибавка у второго края (изнаночными петлями).

11 ряд: прибавка у края, вяжем лицевыми до маркера, выпуклость по схеме, вяжем до центрального маркера, прибавка лицевой скрещенной из протяжки, переснимаем маркер, ЦП лицевой, прибавка лицевой скрещенной из протяжки, вяжем до выпуклости, выпуклость по схеме, вяжем до конца, в конце прибавка.

12 ряд: (изнаночный) прибавка у края(изнаночными петлями), вяжем изнаночными до выпуклости, выпуклость по схеме, по тому же принципу до конца, в конце прибавка(изнаночными петлями).

Меняем цвет.

Теперь у нас идет тонкая полоса платочки(2 ряда), в лицевом ряду прибавляем у кромок и с двух сторон от ЦП, в изнаночном ряду прибавляем только у кромок.

Меняем цвет. Снова полоса лицевой глади с узором. В лицевых рядах прибавки у кромок и около ЦП, в изнаночных только у кромок. Поскольку выпуклости уже отмечены маркерами, очень удобно видеть место узора.

Меняем цвет. Идет широкая полоса платочки (6 рядов). В лицевых рядах прибавки у кромок и около ЦП, в изнаночных только у кромок.

Меняем цвет. Вяжем полосу лицевой глади с рисунком (4 ряда). По обеим сторонам от выпуклости около кромок у нас больше 13 петель. Этого достаточно, чтобы включить в узор вторую выпуклость. Вяжем прибавку, вяжем по схеме, вешаем маркер, на 11 петлях вяжем узор, вешаем маркер, 1 лицевая петля (серая петля на схеме), узор, вяжем по схеме, прибавка лицевой скрещенной из протяжки, маркер, ЦП. Левая часть вяжется зеркально.

Обратите внимание - три вместе в узоре находятся над тремя вместе в узоре в предыдущей лицевой полосе.

Таким образом, как только у нас с какой-нибудь из сторон насчитывается как минимум 13 свободных петель, мы включаем их в узор на лицевой глади. Между 11 петлями узора вяжем 1 лицевую(серая петля на схеме).

Это основной принцип самого узора. Платочка чередуется-один раз тонкая (2 ряда), другой раз широкая (6 рядов).

Вяжем так до тех пор, пока левая сторона топа не окажется нужного размера до бокового шва. Дальше с левой стороны будем делать убавки, а с правой продолжим вязать без изменений (см. фото из первых сообщений).

Довязав левую сторону до нужного нам размера, закрываем три петли айкорда три вместе лицевой. Теперь в лицевых рядах с правой стороны топа делаем прибавки как раньше, а с левой стороны топа в конце каждого ряда вяжем две вместе. С изнаночной стороны в начале ряда ничего не делаем, в конце ряда прибавка. Правая сторона топа продолжает "расти" в ширину, левая в высоту. Как только правая сторона тоже достигает нужного нам размера, в изнаночном ряду вяжем три вместе. Теперь прибавки остаются только у ЦП, а в конце КАЖДОГО ряда вяжется две вместе. И обе стороны "растут" в высоту.

Теперь вяжем по такому же принципу до тех пор, пока ЦП узора не окажется у основания шеи. Я, глядя на фотографии, остановила этот момент на широкой платочке.







Переносим петли с левой стороны от ЦП на другой комплект спиц,присоединяем нить заново и вяжем 4 ряда лицевой глади с узором, выполняя две вместе в конце каждого ряда. Тут начинается часть горловины. Провязав 4 ряда, откладываем левую часть топа. Теперь вяжем только правую часть топа. Для формирования линии горловины вяжем две вместе в КАЖДОМ ряду (у горловины), по боковому шву вяжем две вместе через ряд, как раньше.

Так вяжем, пока количество петель не останется равным количеству отложенных слева петель. Если все вязалось без ошибок, у вас получится та же полоса, что и слева ( у меня лицевая с узором).

Откладываем первую половину топа.

Набираем на новый комплект спиц и вяжем аналогично вторую половину.



Взято отсюда liveinternet.ru/users/anisimowa_tata/post479523703/# Сегодня мы начинаем вязание топа "Тадж Махал", созданной по мотивам Taj Tunic, автор Iris Schreier.Пряжа для вязания подойдёт ЛЮБАЯ, но чем тоньше ниточка, тем тоньше полотно и тем большее количество повторов будет.Так что плотность в принципе значения не имеет. Кто вяжет туго, получит более плотное полотно, кто размашисто-более рыхлое. Как снять мерку я объясню в самом начале. Изделие "Растет" прямо по фигуре в процессе вязания. Короче здесь важно только понять принцип и схему.Если вязать из однотонных, будет более классическое полотно, на мой взгляд короткосекционная пряжа здесь как раз "играет".Я буду разбирать по фотографии и вязать вместе с вами этот топ, или тунику ( кому как захочется)) Топ вяжется от центра в стороны, уголком, но центр немного смещен. Он совпадает с линией длины изделия по переду (см. картинку). То есть верхняя часть этого угла должна будет довязаться до основания шеи. Начинаем вязать все вместе, поясняю принцип, а дальше примеряем к себе и вяжем столько повторов, сколько нам нужно на наш конкретный размер.Судя по фотографиям, использован узор "Павлиний хвост", наложенный на принцип формирования узора "Миссони". Узор состоит из полос лицевой глади с дырочками (4 ряда) и платочной вязки (все петли во всех рядах лицевые). Чередуется узкая платочка (2 ряда) и широкая (6 рядов). Определитесь, где какая пряжа будет. Низ оформлен I-cord или дуршнур, кому как нравится. Он вывязывается в процессе, одновременно с полотном. Вязать его нужно СВОБОДНО, иначе потом стянутый край ни одна ВТО не спасет)))Для начала нам нужно набрать на спицы 3 петли и провязать5 рядов айкорда. Видео кладу здесь. Смотрим и вяжем, результат выкладываем. Кстати, можно обойтись без обоюдоострых спиц, просто переносим три провязанные петли на левую спицу.Против часовой стрелки из кромки шнура поднимаем 5 петель и поднимаем три начальные петли. На спице 11 петель. Начинаем . Пока используем платочку, т.е. всегда вяжем лицевыми. Принцип вязания айкорда будет постоянным, прибавки в лицевых рядах в начале, в конце и около Центральной Петли (ЦП) с обеих сторон. В изнаночных рядах прибавки в начале ряда и в конце. Прибавки по краям вяжем так: из одной петли вяжем за переднюю стенку одну петлю, за заднюю стенку одну петлю, получается две петли из одной. Около ЦП прибавки вяжем с обеих сторон, лицевыми скрещенными из протяжек. Читайте, пожалуйста, внимательно-расписываю по рядам.1 ряд: 3 петли лицевыми, нить за работу, эти петли переносим обратно на левую спицу, не провязывая. Правая свободна. Снова провязываем те же первые три петли лицевыми. Это айкорд. дальше узор - прибавка(за переднюю стенку, за заднюю стенку), лицевая, лицевая скрещенная из протяжки, вешаем маркер для обозначения ЦП,ЦП лицевой, скрещенная из протяжки,лицевая, прибавка (одна за переднюю, одна за заднюю стенку), нить кладем перед работой, последние три петли просто переносим, не провязывая (это айкорд). Поворачиваем работу.2 ряд: (изнаночный) 3 петли вяжем лицевыми, нить за работу, эти петли переносим обратно на левую спицу, не провязывая, правая свободна. Снова провязываем те же первые три петли лицевыми. Это айкорд. дальше: Прибавка (одна за переднюю стенку, одна за заднюю), 4 лицевых до Маркера (М), маркер переснять, 3 лицевых, прибавка (одна за переднюю, одна за заднюю стенку), нить кладем перед работой, последние три петли переносим, не провязывая (это айкорд). Поворачиваем работу.3 ряд: 3 петли лицевыми, нить за работу, эти петли переносим обратно на левую спицу, не провязывая. Правая свободна. Снова провязываем те же первые три петли лицевыми. Это айкорд. Прибавка, 4 лицевых, лицевая скрещенная из протяжки, переносим маркер, цп, лицевая скрещенная из протяжки, 4лицевых, прибавка, рабочая нить перед работой, три последние снимаем, не провязывая. Поворачиваем работу.4 ряд: (изнаночный) 3 петли лицевыми, нить за работу, эти петли переносим обратно на левую спицу, не провязывая. Правая свободна. Снова провязываем те же первые три петли лицевыми. Это айкорд. Прибавка, 7 лицевых до М, М переснимаем, 6 лицевых, прибавка, рабочая нить перед работой, три последние снимаем, не провязывая. Поворачиваем работу.5 ряд: 3 петли лицевыми, нить за работу, эти петли переносим обратно на левую спицу, не провязывая. Правая свободна. Снова провязываем те же первые три петли лицевыми. Это айкорд. Прибавка, 7 лицевых, лицевая скрещенная из протяжки, переснимаем М, ЦП лицевой, лицевая скрещенная из протяжки, 7 лицевых, прибавка, рабочая нить перед работой, три последние снимаем, не провязывая. Поворачиваем работу.6 ряд: (изнаночный) 3 петли лицевыми, нить за работу, эти петли переносим обратно на левую спицу, не провязывая. Правая свободна. Снова провязываем те же первые три петли лицевыми. Это айкорд. Прибавка, 10 лицевых до М, М переснимаем, 9 лицевых, прибавка, рабочая нить перед работой, три последние снимаем, не провязывая. Поворачиваем работу.7 ряд: 3 петли лицевыми, нить за работу, эти петли переносим обратно на левую спицу, не провязывая. Правая свободна. Снова провязываем те же первые три петли лицевыми. Это айкорд. Прибавка, 10 лицевых, лицевая скрещенная из протяжки, переснимаем М, ЦП лицевой, лицевая скрещенная из протяжки, 10 лицевых, прибавка, рабочая нить перед работой, три последние снимаем, не провязывая. Поворачиваем работу.8 ряд: (изнаночный) 3 петли лицевыми, нить за работу, эти петли переносим обратно на левую спицу, не провязывая. Правая свободна. Снова провязываем те же первые три петли лицевыми. Это айкорд. Прибавка, 13 лицевых до М, М переснимаем, 12 лицевых, прибавка, рабочая нить перед работой, три последние снимаем, не провязывая. Поворачиваем работу.Итого на спицах 35 петель (вместе с айкордом и ЦП). Прикрепляем второй цвет.На схеме синим обозначена ЦП, сиреневым-11 петель узора. Левая сторона вяжется зеркально,только без ЦП.[imghttps://img1.liveinternet.ru/images/attach/d/2/153/40/153040511_2372RR.jpg][/img]Прикрепили второй цвет. Вяжем полосу лицевой глади с узором. Она выполняется на 4 рядах, обратите внимание-на схеме указаны лицевые и изнаночные ряды.9 ряд: 3 петли айкорда вяжем так же как раньше. Больше я их упоминать не буду. Прибавка, 1 лицевая, вешаем маркер, дальше на 11 петлях вяжем выпуклость по схеме, вешаем маркер, 1 лицевая, 1 лицевая скрещенная из протяжки, переснимаем М, ЦП лицевой, 1 лицевая скрещенная из протяжки, 1 лицевая, вешаем маркер, выпуклость на 11 петлях, вешаем маркер, 1 лицевая, прибавка. 3 петли айкорда снимаем как обычно(больше их упоминать не буду). На схеме пустые клетки-нет петли. Серым выделена петля, которая потом будет вязаться между выпуклостями, пока ее не считаем. Каждую выпуклость удобно с обеих сторон обозначить маркерами, потому что по мере прироста полотна все выпуклости будут находиться строго друг над другом, удобно отслеживать, да и считать свободные петли с обеих сторон.10 ряд: (изнаночный) прибавка у края(свяжите изнаночными петлями за переднюю и за заднюю стенки), вяжем изнаночными, выпуклости по схеме, прибавка у второго края (изнаночными петлями).11 ряд: прибавка у края, вяжем лицевыми до маркера, выпуклость по схеме, вяжем до центрального маркера, прибавка лицевой скрещенной из протяжки, переснимаем маркер, ЦП лицевой, прибавка лицевой скрещенной из протяжки, вяжем до выпуклости, выпуклость по схеме, вяжем до конца, в конце прибавка.12 ряд: (изнаночный) прибавка у края(изнаночными петлями), вяжем изнаночными до выпуклости, выпуклость по схеме, по тому же принципу до конца, в конце прибавка(изнаночными петлями).Меняем цвет.Теперь у нас идет тонкая полоса платочки(2 ряда), в лицевом ряду прибавляем у кромок и с двух сторон от ЦП, в изнаночном ряду прибавляем только у кромок.Меняем цвет. Снова полоса лицевой глади с узором. В лицевых рядах прибавки у кромок и около ЦП, в изнаночных только у кромок. Поскольку выпуклости уже отмечены маркерами, очень удобно видеть место узора.Меняем цвет. Идет широкая полоса платочки (6 рядов). В лицевых рядах прибавки у кромок и около ЦП, в изнаночных только у кромок.Меняем цвет. Вяжем полосу лицевой глади с рисунком (4 ряда). По обеим сторонам от выпуклости около кромок у нас больше 13 петель. Этого достаточно, чтобы включить в узор вторую выпуклость. Вяжем прибавку, вяжем по схеме, вешаем маркер, на 11 петлях вяжем узор, вешаем маркер, 1 лицевая петля (серая петля на схеме), узор, вяжем по схеме, прибавка лицевой скрещенной из протяжки, маркер, ЦП. Левая часть вяжется зеркально.Обратите внимание - три вместе в узоре находятся над тремя вместе в узоре в предыдущей лицевой полосе.Таким образом, как только у нас с какой-нибудь из сторон насчитывается как минимум 13 свободных петель, мы включаем их в узор на лицевой глади. Между 11 петлями узора вяжем 1 лицевую(серая петля на схеме).Это основной принцип самого узора. Платочка чередуется-один раз тонкая (2 ряда), другой раз широкая (6 рядов).Вяжем так до тех пор, пока левая сторона топа не окажется нужного размера до бокового шва. Дальше с левой стороны будем делать убавки, а с правой продолжим вязать без изменений (см. фото из первых сообщений).Довязав левую сторону до нужного нам размера, закрываем три петли айкорда три вместе лицевой. Теперь в лицевых рядах с правой стороны топа делаем прибавки как раньше, а с левой стороны топа в конце каждого ряда вяжем две вместе. С изнаночной стороны в начале ряда ничего не делаем, в конце ряда прибавка. Правая сторона топа продолжает "расти" в ширину, левая в высоту. Как только правая сторона тоже достигает нужного нам размера, в изнаночном ряду вяжем три вместе. Теперь прибавки остаются только у ЦП, а в конце КАЖДОГО ряда вяжется две вместе. И обе стороны "растут" в высоту.Теперь вяжем по такому же принципу до тех пор, пока ЦП узора не окажется у основания шеи. Я, глядя на фотографии, остановила этот момент на широкой платочке.Переносим петли с левой стороны от ЦП на другой комплект спиц,присоединяем нить заново и вяжем 4 ряда лицевой глади с узором, выполняя две вместе в конце каждого ряда. Тут начинается часть горловины. Провязав 4 ряда, откладываем левую часть топа. Теперь вяжем только правую часть топа. Для формирования линии горловины вяжем две вместе в КАЖДОМ ряду (у горловины), по боковому шву вяжем две вместе через ряд, как раньше.Так вяжем, пока количество петель не останется равным количеству отложенных слева петель. Если все вязалось без ошибок, у вас получится та же полоса, что и слева ( у меня лицевая с узором).Откладываем первую половину топа.Набираем на новый комплект спиц и вяжем аналогично вторую половину.Взято отсюда liveinternet.ru/users/anisimowa_tata/post479523703/#





milatolia 10 января в 15:25 6600 6 1



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